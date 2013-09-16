В Киеве хотят запретить летнюю торговлю из временных палаток

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов инициирует запрет на установку дополнительных временных торговых палаток, что практикуется в городе ежегодно в летний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал во время аппаратного совещания в КГГА.

“По летней торговле мое предложение: со следующего года отменить все наши практики, которые связаны с дополнительным предоставлением торговых мест на наших территориях в летнее время. Я имею в виду те палатки временные, которые должны стоять утром, а вечером отъезжать или убираться. У нас, к сожалению, такой практики не выходит — они как стояли, так и стоят”, - сказал председатель КГГА.

В связи с этим он поручил соответствующему управлению КГГА подготовить проект решения для вынесения на рассмотрение Киевсовета о запрете размещения в столице летом дополнительных торговых палаток.

“У нас достаточно кафе, стационарных объектов и даже больше, чем нужно. Давайте мы этот вопрос в таком направлении решим”, - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация планирует в октябре завершить разработку схемы организации торговли из малых архитектурных форм, которая предусматривает сокращение количества киосков почти вдвое.