«Укрпродукт» сократил чистую прибыль почти в 4 раза

Один из крупнейших в Украине производителей плавленого сыра и фасованного масла - компания «Укрпродукт Групп» в первом полугодии 2013 года получила 173 тыс. фунтов стерлингов чистой прибыли, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-июне 2012 года, говорится в финансовом отчете группы, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, выручка компании за указанный период сократилась на 3% – до 24,7 млн фунтов стерлингов, а показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) снизился на 11% - до 1,3 млн фунтов стерлингов.

При этом валовая прибыль «Укрпродукт Групп» за первые шесть месяцев т.г. составила 3,7 млн фунтов стерлингов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

В компании также отметили, что выручка от реализации брендированной продукции в первом полугодии выросла на 20% - до 19,1 млн фунтов стерлингов, кваса - на 8% - до 1,2 млн фунтов стерлингов. В то же время «Укрпродукт Групп» в январе-июне т.г. зафиксировал снижение выручки от реализации обезжиренной молочной продукции на 13% - до 3,5 млн фунтов стерлингов, предоставления дистрибуционных услуг - на 79% - до 0,8 млн фунтов стерлингов.

Снижение чистой прибыли в компании объясняют увеличением процентных платежей по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, в «Укрпродукт Групп» указывают на высокие цены на сырое молоко, что также негативно отразилось на финансовых показателях группы. Однако, по мнению компании, такое ценовое давление в дальнейшем может привести к увеличению продаж брендированных молочных продуктов, росту рентабельности сухого молока и развитию сегмента напитков, в частности. кваса.

Что касается дальнейших планов компании, то в «Укрпродукт Групп» сообщили, что ЕБРР предоставит группе дальнейшее кредитное финансирование в размере 1,3 млн евро, которые будут направлены на развитие компании, в частности модернизацию производства сливочного масла и спредов.

В целом, во второй половине года группа ожидает увеличения прибыли, однако в годовом выражении прогнозируется ее снижение по сравнению с 2012 финансовым годом.

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращия, снижение чистой прибыли «Укрпродукт Групп» было вполне ожидаемым, учитывая основные тенденции на рынке молочных продуктов. Однако падение продаж в сегменте сухого молока оказалось несколько неожиданным, так как в мире наблюдается рост цен на этот продукт. При этом эксперт прогнозирует снижение прибыли и рентабельности группы по итогам 2013 года по сравнению с прошлым годом.

«Исходя из рыночных тенденций, очевидно, что по результатам года компании не удастся достичь результатов 2012-го по прибыли и рентабельности. Исходя из заявлений компании о том, что она будет пытаться оптимизировать свои затраты, а также о сокращении спроса в сегменте напитков, скорее всего продажи «Укрпродукта» в 2013 году также будут ниже уровня прошлого года», - считает Паращий.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Укрпродукт Групп» увеличил чистую прибыль до 0,85 млн фунтов стерлингов, что в 2,1 раза больше, чем в 2011 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 19% - до 60,2 млн фунтов стерлингов. Валовая прибыль по сравнению с 2011 годом возросла на 33% - до 9 млн фунтов стерлингов. Объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) в 2012 году составил 3,2 млн фунтов стерлингов, что на 68% больше, чем в 2011 году.