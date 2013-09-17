Прибыль агрохолдинга «Мрия» сократилась на 13,5%

Крупный украинский агрохолдинг «Мрия» в январе-июне 2013 года получил 114,5 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 13,5% меньше, чем в первом полугодии 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка компании за указанный период выросла на 77,5% - до 96,8 млн долл. Валовая прибыль холдинга в первом полугодии увеличилась на 7,8% - до 169,8 млн долл., а операционная - на 4% - до 148,03 млн долл. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) составил 176,9 млн. долл. против 165,9 млн. долл. в 1-м полугодии 2012 года.

В компании также сообщили, что посевные площади в этом году были увеличены на 19% - до 295 тыс. га.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, выручка «Мрии» в первом полугодии оказалась намного выше, чем прогнозировали в компании.

«Выручка «Мрии» оказалась намного выше, чем мы ожидали - 96,8 млн долл. по сравнению с нашим прогнозом в 65,0 млн долл. Объявленная EBITDA в сумме 176,9 млн долл. предполагает EBITDA за последние 12 месяцев в размере 266,0 млн долл., что также в значительной степени превышает наши ожидания (минимум 200 млн долл.)», - считает Левченко.

Однако руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий указывает на то, что несмотря на рост продаж и операционной прибыли «Мрии» в первом полугодии, эти показатели не в полной мере отражают перспективы годовых финансовых результатов. По словам эксперта, из-за снижения цен на зерновые, во втором полугодии продажи холдинга могут замедлиться, а операционная прибыль - снизиться.

«Пока что самыми важными показателями из отчёта компании являются ожидаемые площади сбора урожая-2013, а также информация об относительно высокой урожайности ключевых культур. Тем не менее, мы ожидаем, что снижение цен на зерновые (в первую очередь, на кукурузу, посевы которой компания значительно увеличила в этом сезоне) могут сказаться на снижении продаж и операционной прибыли компании по результатам 2013 года», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в январе-марте 2013 года получил 5,2 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 46% меньше, чем в первом квартале 2012 года. Выручка компании за указанный период выросла в 2,4 раза – до 39 млн долл. Валовая прибыль «Мрии» за указанный период увеличилась на 22,6% - до 25 млн долл., а операционная прибыль составила 14,7 млн долл., что на 2,7% больше, чем в январе-марте 2012 года.

В апреле «Мрия» разместила евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году.

По словам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александра Вальчишена, привлеченные от выпуска облигаций средства будут направлены на оплату услуг андеррайтеров, выкуп облигаций предыдущего выпуска, а также рефинансирование других долгов.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.