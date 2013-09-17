Фигуранты "шоколадного" скандала выплатят 23 млн долл. компесаций, чтобы избежать суда

Компании Nestle, Mars, Cadbury Adams и Hershey, ранее обвиненные в ценовом сговоре в Канаде, готовы выплатить 23,2 млн долл. компенсаций. Юристы компаний смогли договориться с федеральной прокуратурой об урегулировании иска вне суда, хотя компании не признают своей вины, но желают избежать дальнейших разбирательств и убытков, которые будут связаны с ними, передает «Газета.Ru».

Ранее правоохранительные органы Канады выявили, что руководители вышеуказанных компаний во время встреч в ресторанах, кафе и на конференциях в 2005–2007 годах обменивались информацией об объемах производства и договаривались о фиксировании цен.

Из ответчиков только Hershey стала сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования, признав вину и обязавшись выплатить штраф в размере 4 млн долл. В том случае, если бы вина компаний была доказана в суде, то каждой компании пришлось бы выплатить по суду не менее 25 млн долл. штрафов.

Выплаченные компаниями деньги пойдут в фонд выплаты компенсаций потребителям. При этом, чтобы получить компенсацию, необходимо до 15 декабря обратиться в фонд с требованием. Получить компенсацию смогут те физические или юридические лица, которые купили шоколадную продукцию компаний на сумму не менее 1 тыс. долл. с 1 октября 2005 года по 30 сентября 2007 года.