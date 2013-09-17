Госзембанк может начать работу через 2-3 недели – Присяжнюк

Государственный земельный банк уже получил лицензию Национального банка Украины и может начать работу через 2-3 недели.

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» сказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день банк уже получил лицензию НБУ, продолжается подготовка другой необходимой документации, чтобы банк смог заработать уже через 2-3 недели», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по словам главы правления Госзембанка Светланы Скосырской, государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление банка в октябре текущего года.

Госзембанк планирует с осени начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых, а в дальнейшем – снизить ставку.

2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.