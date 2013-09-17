Минагропрод повысил прогноз урожая овощей на 10,6%

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013 году Украина соберет 10,4 млн тонн овощей, что на 10,6% больше озвученного ранее прогноза.

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» сказал глава министерства Николай Присяжнюк.

«Что касается урожая овощей, так называемого «борщового набора», то он ожидается на уровне 10,4 млн тонн, тогда как потребляется в среднем 7,4 млн тонн», - сказал министр.

По его словам, урожай картофеля в этом году составит около 23 млн тонн, тогда как мощности картофелехранилищ составляют 1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство картофеля в Украине по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.