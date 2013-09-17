Производство мяса птицы в Украине выросло более чем на 5%

В Украине производство свежего или охлажденного мяса птицы в январе-августе 2013 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 473 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе украинские птицеводы поставили на рынки 61,8 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 2,1% уступает результатам августа 2012 года и на 0,8% превышает показатели июля текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы в январе-августе этого года превысило аналогичные показатели 2012 года на 137,7% и составило 86 тыс. тонн, из которых 9 тыс. тонн было произведено в августе, что на 83,5% больше, чем в августе 2012 года, однако на 21% меньше июльских показателей 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной свинины за 8 месяцев этого года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129 тыс. тонн. В августе производство свежей или охлажденной свинины составило 16,4 тыс. тонн, что на 18,7% больше, чем в августе прошлого года, но на 5,7% меньше, чем в июле т.г.

Вместе с тем, производство замороженной свинины по результатам 8 месяцев 2013 года сократилось на 35% по сравнению с 8 месяцами 2012 года - до 6,5 тыс. тонн, из которых 1 тыс. тонн была произведена в августе, что на 1,1% меньше, чем в августе 2012 года, но на 50,1 % больше показателей июля 2013 года.

Также сообщается, что за указанный период объем производства свежей или охлажденной говядины уменьшился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 36,3 тыс. тонн. В августе производство данной продукции составило 5,2 тыс. тонн, что на 1,9% превышает августовские показатели прошлого года и на 2,2% больше показателей июля 2013 года.

Объем производства замороженной говядины в январе-августе текущего года увеличился на 59% по сравнению с 8 месяцами прошлого года - до 14,4 тыс. тонн. При этом в августе объем производства замороженной говядины составил 2,3 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель 2012 года на 90,7%, но уступает июльским результатам этого года на 16,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).