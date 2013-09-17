Производство подсолнечного масла снизилось на 22%

В Украине в январе-августе 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,8 млн тонн, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе объем производства подсолнечного масла составил 69 тыс. тонн, что на 39,5% меньше, чем в августе 2012 года, и на 55,4% меньше показателя за июль текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, в январе-июне 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.