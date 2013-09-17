Рада направила на доработку изменения к Земельному кодексу

Верховная Рада Украины направила на доработку Закон Украины "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю" с предложениями Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение председателя парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григория Калетника о направлении закона на доработку в главный комитет проголосовали 272 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, отмечается в заключении комитета, целесообразно поддержать высказанные в предложениях Президента Украины замечания: о расширении круга юридических лиц, которые могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности в случае приобретения земельных участков по гражданско-правовым договорам, внесении земельных участков основателями (участниками) таких юридических лиц в уставный (составной) капитал, принятии наследства, по другим основаниям; предложенном законом подходе к приобретению права собственности на земельные участки для иностранных юридических лиц (юридических лиц с иностранными инвестициями), который, по мнению Президента Украины, является преждевременным; согласовании между собой подпунктов "б", "г" и "г" подпункта 6 пункта 1 закона, чтобы четко определить органы государственной власти и органы местного самоуправления, к которым должны обращаться с соответствующим ходатайством иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации, заинтересованные в приобретении земельного участка государственной или коммунальной собственности; новой редакции пункта "б" части первой статьи 130, а также о внесении соответствующих изменений в часть вторую статьи 134 и часть вторую статьи 151 Земельного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Закон Украины "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю" был принят Верховной Радой Украины 2 октября 2012 года.

Закон, в частности, предусматривает, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут приобретаться в собственность иностранцами, лицами без гражданства, иностранными предприятиями, предприятиями, в уставном (составном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместными предприятиями, предприятиями с иностранными инвестициями), юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранными государствами, международными правительственными и неправительственными организациями (кроме приобретения таких земельных участков в порядке наследования).

Юридические лица, основанные в соответствии с законодательством Украины, могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности в случае приобретения по гражданско-правовым договорам; внесения земельных участков основателями (участниками) таких юридических лиц в уставный (составной) капитал; принятия наследства; возникновения других оснований, предусмотренных законом.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества и для сооружения объектов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности; за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранные предприятия, предприятия, в уставном (составном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями), могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения из земель частной собственности в ряде случаев.

Однако в ноябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович вернул его в ВР со своими предложениями.