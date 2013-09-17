Производство кондитерских изделий в Украине сократилось на 6,8%

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-августе 2013 года выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 191 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в августе 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 25,4 тыс. тонн, что на 14,7% меньше, чем в августе прошлого года, но на 30,7% больше, чем в июле текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 6,8% - до 131 тыс. тонн.

В августе текущего года производство данной продукции составило 13,4 тыс. тонн, что на 31% меньше, чем в августе прошлого года, и на 21,4% больше, чем в июле текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.

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