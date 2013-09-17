Импортеры фруктов в мае-августе заплатили в бюджет 453 млн грн - Миндоходов

Украина в мае-августе 2013 года импортировала 180,6 тыс. тонн фруктов, таможенные платежи по которым составили более 452,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, лидерами среди импортируемых фруктов стали банан, косточковые и цитрусовые фрукты. В мае-августе в Украину было импортировано 66 тыс. тонн бананов, что составляет 30% всего импорта фруктов в этом сезоне. Сумма уплаченных платежей составила 136,3 млн грн, а лидером по импорту бананов стала Доминиканская республика.

По данным пресс-службы, в Украину в мае-августе 2013 года было импортировано почти 37,2 тыс. тонн косточковых фруктов (абрикосы, вишни, черешни, персики), таможенные платежи по которым составили более 84,1 млн грн, а лидерами-импортерами стали Испания и Греция.

Кроме того, Миндоходов сообщило, что в Украину за 4 месяца было импортировано 30 тыс. тонн цитрусовых. В бюджет за их импорт поступило почти 58 млн. грн таможенных платежей, а лидерами-импортерами стали Египет и Турция.

Как сообщал УНИАН, объем производства овощей и фруктов в Украине по итогам 2012 года составил 10 млн тонн, из которых 8,5 млн тонн составляет внутреннее потребление. В целом по итогам 2012 года экспорт овощефруктовой группы вырос на 20%, а импорт сократился на 40%.