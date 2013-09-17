Антимонопольный комитет установил факт сговора торговых сетей в 2010-2011 годы

Антимонопольный комитет Украины установил факт организации картельного сговора ведущих торговых сетей в период 2010-2011 годов, приведший к повышению цен на продукты питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Фигурантами расследования стали компании «Фоззи-Фуд», «Фора», «Ашан Украина Гипермаркет», «Фудмаркет», «ЭКО», «БИЛЛА-Украина», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Украина», «Икс 5 Ритейл Груп Украина», «Спар-Центр», «Бимаркет», «МЕТРО Кеш энд Кери Украина», «АТБ-маркет», «Адвентис», «АСНильсен Юкрейн».

«В ходе расследования, начатого комитетом в мае 2012 года, выяснилось, что ответчики по делу совершили антиконкурентные согласованные действия, результатом чего, в частности, стало повышение цен в торговых сетях на продукты питания в 2010- 2011 года. При этом ответчики согласовывали между собой формат отношений с поставщиками, что затрагивало интересы последних», - говорится в сообщении комитета.

В частности, ответчики требовали от поставщиков отсрочки платежей (до 120 дней) и оплаты различных дополнительных услуг – рекламы, бонусов, которые достигали 5-10% от стоимости поставленного товара.

«Предварительные выводы комитета уже разосланы представительствам указанных компаний. Ответчики, согласно законодательству, имеют право подать в АМКУ свои соображения и замечания по этому поводу. Окончательное решение (о сговоре и его последствиях - УНИАН) будет принято после обсуждения всех замечаний», - говорится в сообщении комитета.

По его информации, ответчики уже обратились в АМКУ с просьбой отсрочить принятие решения на вторую половину октября.

Как сообщал УНИАН, АМКУ выявил признаки картельного сговора в работе розничных сетей в начале августа. Однако до последнего момента Комитет не называл, работа каких именно сетей стала объектом расследования.

Вместе с тем, руководство АМКУ называло ожидаемую сумму штрафа, который может быть наложен на нарушителей конкурентного законодательства. Он может составить до 20 млрд грн.