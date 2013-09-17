«Укролияпром» уточнила объем производства подсолнечного масла в Украине

По окончательным данным профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012-август 2013 гг.) произвела 3,4 млн тонн подсолнечного масла, что на 10,5% меньше, чем в предыдущем МГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам генеральный директор ассоциации Степан Капшук.

«3,4 млн тонн произведено масла в Украине за маркетинговый год», - сказал Капшук.

По его словам, всего в прошлом сезоне было переработано 7,8 млн тонн подсолнечника, что позволило загрузить производственные мощности по переработке этой культуры на 58-60%.

При этом, по данным Капшука, экспорт подсолнечного масла из Украины в 2012/2013 МГ составил 3,2 млн тонн против 3,6 млн тонн в предыдущем маркетинговом сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укролияпром» оценивала производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 МГ на уровне 3,5 млн тонн, экспорт – 3,1 млн тонн.

Согласно прогнозу ассоциации, Украина в 2013/2014 маркетинговом году может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать – более 3,5 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

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