Украина увеличила экспорт сельхозпродукции в ЕС на 16,3%

Украинские аграрии за 7 месяцев 2013 года поставили на рынок Европейского Союза сельхозпродукции на 2,6 млрд долл., что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, основными экспортируемыми товарами за указанный период стали зерновые и масличные, а также подсолнечное масло.

В ведомстве также отметили, что в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, стоимость продуктов питания в стране не вырастет.

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев 2013 года внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС вырос на 11% - до 4,6 млрд долл.

По прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году. При этом рост валового производства сельхозпродукции в 2013 году прогнозируется на уровне 8%.