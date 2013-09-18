Минагропрод определил размер бюджетного займа для проведения залоговых закупок зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия установило размер бюджетного займа для проведения Аграрным фондом залоговых закупок зерна в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014 гг.) на уровне 50% от минимальной интервенционной цены.

Соответствующий приказ опубликован на официальном веб-сайте министерства.

Согласно документу, размер бюджетного займа для закупки мягкой пшеницы группы «А» 1-го класса установлен на уровне 1010,5 грн/т, 2-го класса – 920,5 грн/т, 3-го класса – 868 грн/т. Для пшеницы мягкой группы «Б» 4-го класса заем составит 833,5 грн/т, 5-го класса – 740 грн/т, на пшеницу мягкую 6-го класса – 718,5 грн/т. Для залоговых закупок пшеницы твердой 1-го класса бюджетный заем установлен на уровне 1090,5 грн/т, 2-го – 962,5 грн/т, 3-го – 906,5 грн/т, 4-го – 893 грн/т, 5-го – 764 грн/т.

За рожь 1-го класса бюджетный заем предусмотрен на уровне 800,5 грн/т, 2-го – 762,5 грн/т, 3-го – 726,5 грн/т.

Для ячменя 1-го класса заем по решению министерства составит 862,5 грн/т, 2-го – 800 грн/т, 3-го – 783,5 грн/т. На закупку кукурузы для продуктов детского питания он установлен в размере 841,5 грн/т, для пищевых концентратов и продуктов – 793 грн/т, производства крупы и муки – 766 грн/т, производства крахмала и патоки – 766 грн/т, для кормовых потребностей – 738,5 грн/т.

Минагропрод также установил размеры бюджетного займа для залоговых закупок гречки, гороха и овса.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия повысило на 2013/2014 МГ по сравнению с предыдущим маркетинговым сезоном интервенционные цены на сахар и снизило – на мягкую пшеницу всех классов, рожь и кукурузу.

Кабинет министров Украины установил на текущий МГ плату для сельхозпроизводителей за пользование бюджетным займом под залог зерна в рамках государственных залоговых закупок на уровне 6,9% годовых против 6,8%, которые действовали в прошлом маркетинговом сезоне.