УКАБ: стоимость зерновых к середине сентября снизилась на 29%, масличных – на 26%

К середине сентября зерновые на внутреннем рынке Украины в среднем подешевели на 29% по сравнению с прошлым годом, масличные – на 26%, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Согласно сообщению, в частности, пшеница 3-го класса на условия EXW (покупатель несёт все расходы по вывозу товара со склада, перевозке, таможенному оформлению и т.д.) в среднем подешевела на 23,9% - до 1482 грн/т, кукуруза – на 41%, до 1100 грн/т, фуражный ячмень – на 22%, до 1517 грн/т. Таким образом, цена на пшеницу и ячмень достигла двухлетнего минимума, на кукурузу – четырехлетнего.

Что касается масличных, то по данным УКАБ, цена на подсолнечник в среднем просела на 37,8% - до 2800 грн/т, рапс – на 23% - до 3350 грн/т, сою – на 18,5% - до 3750 грн/т.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых в стране составил 32,2 млн тонн. В целом, в 2013 году в Украине ожидается рекордный урожай - 58 млн тонн. Экспорт зерновых из страны в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014 гг.) оценивается на уровне 28 млн тонн.

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