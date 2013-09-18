Одесский облсовет просит Кабмин выделить 100 млн грн на восстановление Куяльницкого лимана
Одесский областной совет просит Кабинет министров выделить 100 млн грн на восстановление водных ресурсов Куяльницкого лимана.
Как передает корреспондент УНИАН, общение к правительству депутаты облсовета приняли сегодня в ходе заседания сессии.
«Депутаты Одесского областного совета обращаются за выделением в 2014 и последующих годах из Государственного фонда охраны окружающей природной среды средств в общем объеме 100 млн грн, необходимых для реализации мероприятий по восстановлению водных ресурсов Куяльницкого лимана, разработки и реализации Государственной целевой программы развития этого курорта государственного значения в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О курортах», - сказано в обращении.
Облсовет напомнил, что Куяльницкий лиман - уникальный лечебный водный объект общегосударственного значения, который имеет значительные рекреационные, туристические, бальнеологические, лечебные природные ресурсы, составляющие мощный потенциал социально-экономического развития.
«Соль и грязи Куяльницкого лимана по своим лечебным свойствам являются эталонными в мире и не уступают соле и грязям Мертвого моря. Они широко и успешно используются для санаторного лечения больных с первой половины XIX века, здесь расположен всемирно известный санаторий им. Пирогова», - сказано в решении облсовета.
В нем отмечается, что в последние годы вследствие комплекса природных факторов и антропогенного воздействия в бассейне Куяльницкого лимана наблюдается катастрофическое обмеление, следствием которого является угроза полной потери уникальных лечебных природных ресурсов.
Для восстановления лимана в 2011 году облсовет принял региональную программу на 2012-2016 годы. Однако, как сказано в обращении, вследствие изменений в бюджетном законодательстве Украины с 2011-го существенно уменьшилась доля экологического налога, поступающая в областной фонд охраны окружающей природной среды. Как следствие, финансирование упомянутой программы стало невозможным.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил в Одессе, что поручит Кабмину поддержать ряд инициатив, высказанных во время встречи с ним представителями административно-хозяйственного актива Одесской области. В частности, Янукович объявил о поручении премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».
О гибели Куяльницкого лимана также заявили экологи. По словам старшего научного сотрудника Одесского филиала Института биологии южный морей Александра Гончарова, в октябре 2012-го вода в лимане окрасилась в кроваво-красный цвет, что вызвано нехваткой воды, ранее поступавшей из реки Большой Куяльник, и гибелью микрофлоры, которая создавала целебную рапу водоема.
Причины гибели Куяльницкого лимана экологи видят не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.
Сейчас лиман – на грани исчезновения.