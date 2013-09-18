Экспорт кондитерских изделий из Украины в ЕС может вырасти до 400 млн долл. - Минагропрод

Поставки украинских кондитерских изделий на рынок Европейского Союза после вступления в силу условий зоны свободной торговли с ЕС могут вырасти до 300-400 млн долл. в год в краткосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Мы в ближайшей перспективе рассчитываем, что рост экспорта кондитерских изделий в страны Европейского Союза будет в пределах 300-400 миллионов долларов в краткосрочной перспективе», - сказал он.

Замминистра не привел сравнительных данных, однако, по информации Министерства доходов и сборов, за 8 месяцев 2013 года Украина экспортировала в ЕС кондитерских изделий из сахара без добавления какао на сумму 169 тыс. долл., шоколада – 1,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, предусматривающее построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

По итогам 2012 года основными импортерами отечественных кондитерских изделий выступили Россия и Беларусь. В частности, выручка от поставок кондизделий в Россию в прошлом году составила 413 млн долл.

По данным ассоциации «Укркондпром», в 2012 году в денежном выражении экспорт украинских кондитерских изделий увеличился до 1,112 млрд долл. с 1,111 млрд долл. в 2011 году. При этом было импортировано сладостей на сумму 292,6 млн долл. против 298,5 млн долл. в 2011 году.