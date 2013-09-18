Россельхознадзор имеет новые претензии к украинскому производителю мяса

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мяса птицы производства компании «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в продукции предприятия было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор уже не единожды ограничивал поставки продукции «Тавр-Плюс» в Россию.

Компания «Тавр-Плюс» была основана в мае 2008 года на базе «Артемовского мясокомбината».