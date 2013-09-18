Минэкономразвития повысило прогноз экспорта зерновых

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) Украина поставит на внешние рынки 28,4 млн тонн зерна, что на 2,9% больше августовской оценки ведомства.

Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на его официальном веб-сайте.

Экспорт пшеницы, в частности, ожидается на уровне 9,5 млн тонн, кукурузы – 16,2 млн тонн, ячменя – 2,5 млн тонн, ржи – 0,07 млн тонн.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2013 году, согласно прогнозу министерства, составит 57,99 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходятся на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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