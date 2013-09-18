Украина может сократить экспорт сахара в 13,4 раза

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может поставить на внешние рынки 10 тыс. тонн сахара, что в 13,4 раза меньше, чем в предыдущем маркетинговом сезоне.

Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на его официальном веб-сайте.

Производство сахара в стране в текущем МГ оценивается в 1,35 млн тонн. При этом министерство ожидает, что импорт этого товара в страну в нынешнем сезоне составит 5 тыс. тонн против 2 тыс. тонн в 2012/2013 МГ.

Переходные запасы по итогам 2013/2014 МГ ожидаются на уровне 408 тыс. тонн, тогда как по итогу прошлого сезона они составили 889 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012-2013 маркетингового года, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность, благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Профильная ассоциация «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, однако к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, которые работали в прошлом МГ.

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