Экспорт подсолнечного масла из Украины может сократиться

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может поставить на внешние рынки 3,205 млн тонн подсолнечного масла, что на 1,3% меньше, чем в прошлом МГ.

Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на его официальном веб-сайте.

При этом производство подсолнечного масла в текущем МГ в стране оценивается в 3,56 млн тонн против 3,51 млн тонн, произведенных в 2012/2013 МГ.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в первом полугодии 2013 года сократилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,6 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2013/2014 МГ объем производства подсолнечного масла в Украине составит 4,515 млн тонн.

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