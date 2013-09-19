В Минагропрод прогнозируют рост производства сельхозпродукции до 9,3%

Прирост валового производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2013 года может составить 8,2-9,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции «Эффективное управление крупными агрокомпаниями» сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«В этом году мы планируем прирост валовой продукции сельскохозяйственного производства на уровне 8,2-9,3%», - сказал Бисюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Рост производства на сельхозпредприятиях составил 23%, в домохозяйствах - 6,2%.

По прогнозам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам 2013 года могут вырасти на 15% по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, такой прирост связан с невысокими показателями АПК в стране в 2012 году, когда из-за засухи Украина собрала относительно небольшой урожай.

При этом Паращий считает, что существует вероятность снижения темпов роста сельского хозяйства в 2014 году, что может быть обусловлено рекордным сбором зерновых и зернобобовых в 2013 году.