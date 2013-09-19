Миндоходов предлагает разрешить покупки в duty-free при наличии документов

Министерство доходов и сборов Украины предлагает расширить перечень документов, разрешающих покупки в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), и обязать магазины реализовывать товары физическим лицам, выезжающим за границу, только по предъявлению удостоверений личности и посадочных талонов (посадочных документов, в случае, если пассажир путешествует железнодорожным транспортом).

Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном в Миндоходов и опубликованном на сайте министерства.

«Факт продажи товара подтверждается товарным или кассовым чеком, в котором указывается дата и время продажи, номер рейса (номер поезда или название судна), серия и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный код товара и его стоимость», - говорится в проекте документа.

Кроме того, этим же проектом постановления предусматривается, что владельцы магазинов будут обязаны до 15 числа каждого месяца подавать таможенную декларацию о проданных товарах. Хранить и продавать неоформленные товары в магазинах беспошлинной торговли будет запрещено. Кроме того, запрещено будет продавать товары пассажирам, опоздавшим на свои рейсы.

В случае одобрения проекта постановления правительством, оно вступит в силу через 45 дней со дня опубликования.

На сегодняшний день предъявление документа, удостоверяющего личность, при покупке товаров в магазинах беспошлинной торговли не обязательно.

Читайте также: Аэропорты оставили без duty-free