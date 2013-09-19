Суд возбудил дело о банкротстве Житомирского молокозавода

Хозяйственный суд Житомирской области возбудил дело о банкротстве дочернего предприятия молочной фабрики «Рейнфорд» Житомирского молочного завода.

Соответствующее постановление обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, инициаторами возбуждения дела о банкротстве завода выступили «Консалтинговая фирма «Прометей» и «Изяславмолпродукт», предъявившие исковые требования на сумму 421,1 тыс. грн и 990,4 тыс. грн соответственно.

Распорядителем имущества должника назначен Виктор Горук.

Справка УНИАН. Группа компаний «Рейнфорд» была создана в 1992 году. В нее входили предприятия, производящие ряд продовольственных товаров (молочные продукты, водку, безалкогольные напитки, кондитерские изделия), телевизоры и бытовую технику (холодильники, газовые, электрические и комбинированные плиты, микроволновые печи, водонагреватели и пр.) под торговой маркой «Rainford». Однако в 2011 году компания оказалась неплатежеспособной.

Житомирский молокозавод выпускал молочную продукцию под торговой маркой «Щодня». До банкротства материнской компании он входил в десятку крупнейших производителей молока в Украине.

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