Украина до конца года рассчитывает получить право поставлять ячмень и сою в Китай

До конца 2013 году между Украиной и Китаем может быть подписан протокол фитосанитарных требований, что позволит отечественным аграриям начать поставки ячменя и сои в эту страну, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, право экспорта пшеницы и рапса в Китай Украина должна получить в 2014 году.

«Сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы начался экспорт ячменя и сои. В перспективе мы хотим расширить ассортимент экспортируемой сельхозпродукции и на пшеницу, рапс, а также шрот», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

Кроме того, в ходе заседания украинско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в сельском хозяйстве, которое состоялось 18 сентября в Пекине, Присяжнюк обратился к заместителю министра сельского хозяйства КНР Чэнь Сяохуа с просьбой ускорить процесс определения объема квот на экспорт украинской кукурузы.

В целом, по данным министерства, за 7 мес. 2013 года Украина экспортировала в Китай сельхозтоваров на сумму 283 млн долл., импортировала – на 106 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году Государственная продовольственно-зерноваяя корпорация и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай.

Ранее Присяжнюк заявлял, что Украина в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок КНР.

Кроме того, по словам министра, Украина намерена сотрудничать с Китайской Народной Республикой в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.