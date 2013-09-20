Украина снизила производство сахара в 2,6 раза

Производство свекловичного сахара в Украине с начала 2013/2014 маркетингового года (сентябрь 2013 – август 2014 гг.) и к 20 сентября составило 30,6 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем к аналогичной дате прошлого МГ, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

К переработке сахарной свеклы, по данным ассоциации, на сегодняшний день приступили 5 сахарных заводов против 37 заводов, которые начали работу к 20 сентября 2012 года. При этом всего на переработку к указанной дате на заводы поступило 399 тыс. тонн свеклы нового урожая, что в 3,6 раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, однако к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, которые работали в прошлом МГ.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность, благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012/2013 МГ, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн при внутренней потребности страны в 1,8 млн тонн.

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