Киевская таможня с начала года оформила импорт овощей на 135 млн грн

С начала года Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины оформила импорт 11,5 млн кг разнообразных овощей на общую сумму 135,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве.

При этом объемы таможенных платежей составили 45 млн грн.

«Треть овощного импорта составили помидоры – 4,5 млн кг на сумму 59 млн грн. Томаты завозили из Турции (3,7 млн кг), Нидерландов (261 тыс кг) и Франции (249 тыс. кг)», - сообщили в пресс-службе.

Вторым по объему стал импорт капусты - 1,4 млн кг, преимущественно из Македонии. Третьим – лук, которого импортировано 758 тыс. кг. Лук завозили из Нидерландов, Египта, Ирана, Италии и Польши.

Кроме того, в Украину импортировано 632 тыс. кг картофеля на общую сумму 5 млн грн. Картофель ввозили в основном из Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, в мае-августе 2013 года в Украину было импортировано 180,6 тыс. тонн фруктов и овощей, таможенные платежи по которым составили более 452,7 млн грн.