Украина увеличила экспорт зерновых на 14,4%

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) и к 20 сентября поставили на внешние рынки 5,27 млн тонн зерновых, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 3,1 млн тонн, из которых 2,2 млн тонн приходится на продовольственную и 0,86 млн тонн – на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 20 сентября составил 1,6 млн тонн, кукурузы – 0,6 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 1,2 млн тонн, в частности, поставки рапса составили – 1,18 млн тонн, сои – 6,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.