Мировой объем контрабанды сигарет достигает 50 млрд долл. в год

Объем контрабанды табачных изделий в мире достигает 700 млрд сигарет в год, что приносит контрабандистам ежегодный доход в 50 млрд долл. Об этом в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл.

«Сигареты – самый большой предмет контрабанды. 700 миллиардов сигарет в год переправляется по всему миру – в сто раз больше, чем население Земли. Организованная преступность получает на этом 40-50 миллиардов долларов, что гораздо больше, чем доходы от контрабанды наркотиков», - сказал Ноубл.

При этом он сообщил, что в Украине ежегодно переправляют контрабандой 7 миллиардов штук сигарет.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию компании «Тейлор Нельсон Софрез Украина», доля контрабанды сигарет в Украину за последние 3 года увеличилась в три раза и составляет 8,4% от общего объема рынка этой продукции. Основным источником контрабанды сигарет являются: Россия (54%), Беларусь (19%) и Молдова (18%). Вместе с тем, по оценкам Министерства доходов и сборов Украины, значительным остается и ввоз контрабандных табачных изделий из стран ЕС.

С февраля 2013 года в Украине действует операция «Госграница - 2013», стартовавшая по распоряжению министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

В июне Министерство доходов и сборов Украины и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали Договор о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению табачной продукции.

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