Производители молока просят Азарова урегулировать экспорт белорусской продукции

Ассоциация производителей молока (АПМ) обратилась с открытым письмом к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой защитить отечественных производителей и урегулировать вопрос экспорта белорусской молочной продукции, которая гораздо дешевле украинской.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АПМ.

“Мощная правительственная поддержка белорусских молочников обуславливает низкую себестоимость продукта. Поскольку отечественные производители не имеют достаточной поддержки со стороны украинского правительства, то наши молочные продукты не могут на равных конкурировать с импортными”, - говорится в общении.

Представители молочной отрасли считают, что правительство должно помочь украинским производителям занять более выгодное положение на отечественном рынке.

Как сообщал УНИАН, в августе АПМ обращалась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой усилить контроль над импортом молочных продуктов в Украину, в частности, поступающих из Беларуси.

Ассоциация сообщила, что увеличение импорта в Украину белорусских молочных продуктов может стать угрозой для отечественных аграриев.

Справка УНИАН. На сегодняшний день членами АПМ является более 70 хозяйств из 20 областей Украины.