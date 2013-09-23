Столичные предприниматели уплатили 87,6 млн грн налога на развитие виноградарства и садоводства

Столичные предприниматели, торгующие алкогольной продукцией и пивом, с начала года уплатили в бюджет 87,6 млн грн налога на развитие виноградарства, хмелеводства и садоводства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

Как подчеркнули в ведомстве, уплата такого налога является обязательной для предприятий любой формы собственности и подчинения, ведущих торговлю алкогольной продукцией и пивом - как оптом, так и в розницу, как в торговых сетях, так и в сетях общественного питания.

«Объектом налогообложения является товарооборот, полученный в наличной и безналичной форме на всех этапах реализации алкогольных напитков и пива в оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания», - разъяснили в управлении Миндоходов Киева.

Ставка налога, по информации ведомства, составляет 1,5% от объекта налогообложения. При этом налоговые платежи должны осуществляться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовала увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.. При этом объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн, несмотря на сокращение потребления этих товаров.