Украина может отдать в аренду Китаю 3 млн га земли - СМИ

Китайская Народная Республика намерена наращивать поставки продукции растениеводства и животноводства из Украины, в частности, посредством освоения отечественных сельхозугодий, сообщает китайское издание South China Morning Post.

По информации СМИ, китайская Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) и украинский агрохолдинг KSG Agro подписали соглашение о поставках продукции в Китай.

Вместе с тем, согласно 50-летнему плану Китай намерен освоить 100 тыс. га украинских сельхозугодий.

«В соответствии с 50-летним планом, Украина предоставит Китаю, по крайней мере, 100 тыс. га (площадь размером почти с Гонконг) высококачественных сельскохозяйственных угодий на востоке Днепропетровской области, в основном для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения свиней», - сообщает South China Morning Post.

В дальнейшем, по данным издания, Китай готов контролировать до 3 млн га земель сельхозназначения.

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Как сообщал УНИАН, до конца 2013 году между Украиной и Китаем может быть подписан протокол фитосанитарных требований, что позволит отечественным аграриям начать поставки ячменя и сои в эту страну. Право экспорта пшеницы и рапса в Китай Украина должна получить в 2014 году.

Кроме того, Украина намерена сотрудничать с Китайской Народной Республикой в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.