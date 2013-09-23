В Украину идут первые заморозки

В конце текущей недели в северных областях Украины ожидаются заморозки на почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокоменко.

«Учитывая движение холодного ветра, в северных областях Украины мы ожидаем первые заморозки на почве 0-3 градуса», - сказал Прокопенко.

По его словам, в целом на этой неделе в стране будет преобладать дождливая и прохладная погода.

«Сегодня мы оказались под влиянием северного циклона, поэтому с 23-25 сентября будет наблюдаться его влияние. Поэтому по всей территории мы ожидаем дожди, температура не будет более 15 градусов тепла днем», - пояснил синоптик.

Прокопенко отметил, что аналогичные погодные условия сохранятся и 26 сентября, однако уже с 27 числа Гидрометцентр прогнозирует прекращение осадков.

Что касается наступления бабьего лета, то, по словам синоптика, в ближайшее время его ожидать не стоит.

«В ближайший период о приходе бабьего лета говорить не приходится», - сказал он.

Вместе с тем, Прокопенко добавил, что в начале октября погода в Украине существенно не изменится – дожди возобновятся, а колебания температуры воздуха составят не более 1-3 градусов.

Читайте также: Минагропрод уточнил объемы сбора зерновых к 16 сентября