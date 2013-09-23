Украина может потерять до 30% озимых из-за дождливого сентября - Укргидрометцентр

Из-за снижения темпов сева озимых зерновых под урожай 2014 года, вызванного неблагоприятными погодными условиями, до 30% посевов могут плохо перенести зиму.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«У нас может быть до 30% поздних посевов озимых, которые окажутся в зоне риска во время перезимовки», - сказала Адаменко.

По ее словам, посевная кампания в среднем задерживается по сравнению с предыдущим годом в 2 раза, тогда как в 2012 году сев озимых из-за засухи также проводился позже оптимальных сроков.

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Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к снижению урожайности озимых.

Украинские аграрии к 20 сентября засеяли озимыми зерновыми культурами 1,32 млн га, или 16% от прогноза, что в 2,4 раза меньше, чем к аналогичной дате прошлого года.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, под урожай озимых зерновых 2014 года в Украине будет засеяно 8,2 млн га против 8,1 млн га, засеянных под урожай 2013 года.