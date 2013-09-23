Беларусь запретила ввоз негранулированного подсолнечного шрота из Украины и РФ

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 21 сентября ввел запрет на ввоз в страну негранулированного подсолнечного шрота из Украины и Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, данная мера предпринята с целью недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Беларуси.

При этом все ранее выданные разрешения на ввоз этой продукцию в страну аннулируются.

Вместе с тем, в ассоциации «Укролияпром» считают, что значительных убытков украинские экспортеры шрота из-за указанного ограничения не понесут, так как в основном поставляют за рубеж гранулированный шрот, на который запрет не распространяется.

«Это не запрет, а особые условия поставки. К тому же, сегодня это толчок для тех предприятий, которые еще не гранулируют шрот», - сказал УНИАН глава ассоциации Степан Капшук.

В целом, по его словам, Украина экспортирует в среднем 2,7 млн тонн подсолнечного шрота, из которых 0,5 млн тонн приходятся на Беларусь.

Как сообщал УНИАН, в июле Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Ярославской, Тульской, Московской и Волгоградской областей России, а также временно ограничила поставки из Белгородской области в связи с распространением в этих регионах африканской чумы свиней. Запрет также распространяется на бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.