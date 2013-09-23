Обращение ценных бумаг "Хлибпрома" приостановлено

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила обращение акций и облигаций серий E и F крупного производителя хлебобулочных изделий - "Концерн Хлибпром" (Львов) в связи с нарушением норм корпоративного законодательства, сообщает официальное издание комиссии "Ведомости НКЦБФР".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи, биржа, основываясь на решении НКЦБФР, уже приостановила торги с акциями и облигациями "Концерна Хлибпром".

Справка УНИАН. «Концерн Хлибпром» (Львов) - ведущая компания по производству хлеба, которая объединяет четырнадцать перерабатывающих предприятий Украины и входит в группу лидеров среди национальных производителей хлебобулочной продукции. «Концерн Хлибпром» развивает фирменную сеть продовольственных магазинов торговой марки «Хлебный дом». Собственная розничная сеть компании в регионах насчитывает 99 магазинов.

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