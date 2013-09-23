Кабмин передал Минагропроду 8 хлебокомбинатов Госрезерва

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Министерства аграрной политики и продовольствия 8 комбинатов хлебопродуктов, ранее находившихся под контролем Государственного агентства резерва.

Данное решение закреплено постановлением Кабмина № от 696-р от 22 апреля, которое опубликовано на официальном сайте правительства.

В частности, в управление министерства переданы «Луцкий комбинат хлебопродуктов №2» (Волынская обл.), «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» (Ивано-Франковская обл.), «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (Полтавская обл.), «Радивиловский комбинат хлебопродуктов» (Ровненская обл.), «Новопокровский комбинат хлебопродуктов» (Харьковская обл.), «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» (Хмельницкая обл.), «Неженский комбинат хлебопродуктов» (Черниговская обл.) и «Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов» (Черновицкая обл.).

Как сообщал УНИАН, в июле Кабмин принял решение о передаче Государственной продовольственно-зерновой корпорации 16 элеваторов, хлебоприемных предприятий и комбинатов хлебопродуктов, ранее принадлежавших государственной акционерной компании «Хлеб Украины».