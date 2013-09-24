Россия усилила контроль импорта овощей и фруктов из Польши

Варшава. Российские власти с начала текущей недели ужесточили контроль импорта овощей и фруктов из Польши, обвинив польских поставщиков в нарушении действующих фитосанитарных норм.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.

Россельхознадзор заявляет, что польские поставщики нарушают не только российские, но и международные фитосанитарные стандарты.

По данным польского агентства, на днях эта служба задержала поставку в Россию 44 тонн яблок и груш, выявив в них слишком большое содержание остатков пестицидов и нитратов.

РАР сообщает, что в минувшую субботу глава Россельхознадзора Геннадий Онищенко заявил, что российские власти подозревают, что в Россию через Польшу попадают низко качественные продукты по подозрительным схемам.

"Работают какие-то нелегальные, а часто криминальные схемы, когда в Польшу привозится продукция, которая потом оформляется как будто польская и через Беларусь попадает на российский рынок" - заявил Онищенко.

Он отметил, что в его замечаниях нет никакого политического подтекста, а главным мотивом является желание властей обезопасить здоровье россиян.

РАР напоминает, что недавно Россельхознадзор высказывал замечания к качеству поставляемого из Польши мяса и молочных продуктов, не исключая введения эмбарго на их поставку в РФ.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Польша, крупнейший непосредственный западный сосед Украины, и самый активный лоббист присоединения украинцев к Европейскому Союзу, в который поляки входят с 2004 года.

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