Объем потребления зерна в Украине увеличится до 28,5 млн тонн

Министерство экономического развития и торговли оценивает спрос на зерновые на внутреннем рынке Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013-июнь 2014 гг.) на уровне 28,5 млн тонн, что на 2,2% больше, чем в предыдущем маркетинговом сезоне, сообщила пресс-служба ведомства.

«Спрос внутреннего рынка в зерне ожидается на уровне 28,5 млн тонн, из него на продовольственные нужды направятся 6,5 млн тонн, в том числе, более 5 млн тонн продовольственной пшеницы», - цитирует пресс-служба директора департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олега Пендзина.

Общее предложение украинского зерна на рынке с учетом переходящих запасов в 5,9 млн тонн и ожидаемого импорта в размере 210 тыс.тонн, по прогнозу министерства, в текущем МГ составит 64,1 млн тонн.

При этом, по данным Минэкономразвития, потребление хлеба и хлебопродуктов на одного человека в этом МГ ожидается на уровне 109 кг в пересчете на муку.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внутренняя потребность в зерне в Украине в 2012/2013 МГ составляла 27,9 млн тонн в год.

В текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходятся на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом, министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.