Минэкономразвития не прогнозирует дефицит сахара в Украине

Министерство экономического развития и торговли заверяет, что, несмотря на сокращение производства сахара в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 гг.) на 39% по сравнению с предыдущим сезоном, страна будет в полной мере обеспечена этим товаром за счет переходящих запасов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Общего предложения сахара (которое в текущем маркетинговом периоде оценивается в 2,24 млн тонн) будет вполне достаточно для удовлетворения спроса внутреннего рынка (1,83 млн тонн) и формирования необходимых переходных остатков (0,4 млн тонн)», - цитирует пресс-служба директора департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олега Пендзина.

При этом, по его словам, к 1 сентября в государственном интервенционном фонде было в наличии 169,4 тыс. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, производство свекловичного сахара в Украине с начала 2013/2014 МГ и к 20 сентября составило 30,6 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем к аналогичной дате прошлого сезона.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн. Ожидается, что к переработке сахара приступит 41 завод против 63, которые работали в прошлом году.

Украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012/2013 МГ, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара составил 2,2 млн тонн при внутренней потребности страны в 1,8 млн тонн. В связи с перепроизводством, закупочные цены на сахар значительно понизились.

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