Украину ожидает дефицит картофеля

Замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке.

Об это УНИАН сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Богдан Зволинский.

«Дефицит уже сейчас ощущается, потому что не могут убрать картофель. Рынки не заполнены», - сказал Зволинский.

По его словам, крупные производители картофеля, которые входят в ассоциацию, на сегодняшний день убрали не более 25-30% урожая. В целом, валовой сбор картофеля в стране в этом году, согласно предварительному прогнозу ассоциации, сократится на 25-30% по сравнению с 2102 годом – до 14-15 млн тонн. В связи с этим Зволинский прогнозирует рост цены на этот товар в рознице до 5 грн/кг.

«Сейчас крупные хозяйства с места у себя отпускают картофель по 3 гривни за килограмм. На рынок он дойдет по цене в среднем 5 грн/кг», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство картофеля в Украине ко 2 сентября составило 14,8 млн тонн, что на 4% больше, чем на аналогичную дату 2012 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай картофеля в текущем году на уровне 23 млн тонн.

Между тем, Министерство экономического развития и торговли заверяет, что, несмотря на сокращение производства сахара в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 гг.) на 39% по сравнению с предыдущим сезоном, страна будет в полной мере обеспечена этим товаром за счет переходящих запасов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Общего предложения сахара (которое в текущем маркетинговом периоде оценивается в 2,24 млн тонн) будет вполне достаточно для удовлетворения спроса внутреннего рынка (1,83 млн тонн) и формирования необходимых переходных остатков (0,4 млн тонн)», - цитирует пресс-служба директора департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олега Пендзина.

При этом, по его словам, к 1 сентября в государственном интервенционном фонде было в наличии 169,4 тыс.тонн сахара.

Напомним, производство свекловичного сахара в Украине с начала 2013/2014 МГ и к 20 сентября составило 30,6 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем к аналогичной дате прошлого сезона.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн. Ожидается, что к переработке сахара приступит 41 завод против 63, которые работали в прошлом году.

Украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012/2013 МГ, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара составил 2,2 млн тонн при внутренней потребности страны в 1,8 млн тонн. В связи с перепроизводством, закупочные цены на сахар значительно понизились.