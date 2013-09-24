В Украине возможен дефицит отечественного картофеля – эксперт

Замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке.

Об это УНИАН сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Богдан Зволинский.

«Дефицит уже сейчас ощущается, потому что не могут убрать картофель. Рынки не заполнены», - сказал Зволинский.

По его словам, крупные производители картофеля, которые входят в ассоциацию, на сегодняшний день убрали не более 25-30% урожая. В целом, валовой сбор картофеля в стране в этом году, согласно предварительному прогнозу ассоциации, сократится на 25-30% по сравнению с 2102 годом – до 14-15 млн тонн. В связи с этим Зволинский прогнозирует рост цены на этот товар в рознице до 5 грн/кг.

«Сейчас крупные хозяйства с места у себя отпускают картофель по 3 гривни за килограмм. На рынок он дойдет по цене в среднем 5 грн/кг», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство картофеля в Украине ко 2 сентября составило 14,8 млн тонн, что на 4% больше, чем на аналогичную дату 2012 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай картофеля в текущем году на уровне 23 млн тонн.