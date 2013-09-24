Кабмин предлагает законодательно закрепить правила маркировки пищевых продуктов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде законодательно закрепить перечень и правила подачи информации на упаковках пищевых продуктов.

В частности, внесенный правительством проект закона «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» (№3300, зарегистрирован 19 сентября 2013 года), определяет обязательную информацию о пищевых продуктах, которая должна быть нанесена на упаковку, требования к ней и правила размещения, устанавливает перечень ингредиентов (подсластители, кофеин, аммониевая соль и т.п.), информация о наличии которых в продуктах должна подаваться в особенном порядке, устанавливает обязанности операторов рынка в этой сфере и т.д.

Согласно проекту закона, вступить в силу он должен с 1 января 2017 года.

В пояснительной записке к документу указано, что принятие этого закона является частью выполнения Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Как сообщал УНИАН, в мае Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты», который, в частности, предполагает обязанность производителей молочных продуктов указывать на упаковке товара данные о содержании в нем растительных жиров. Согласно законопроекту, на упаковке молочных продуктов должна быть указана информация о содержании растительных жиров, а ее размер должен составлять не менее 80% от названия самого продукта.

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