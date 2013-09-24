Рада предлагает отменить оценку земли при оформлении наследства

Верховная Рада предлагает отменить обязательное проведение денежной оценки земельных участков при оформлении наследства.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона №3298 от 19 сентября 2013 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам оценочной деятельности», авторами которого выступили 12 депутатов разных фракций, в том числе – внефракционных.

Разработчики законопроекта объясняют необходимость его принятия тем, что для проведения обязательной денежной оценки земли наследнику нужно платить огромные суммы средств.

«Особенно остро стоит этот вопрос в сельской местности. Люди желают получить имущество в наследство, но не имеют финансовой возможности на осуществление всех процедурных вопросов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, нардепы предлагают внести изменения в закон «О Фонде государственного имущества Украины» (ФГИ), наделив ФГИ правом осуществлять профессиональную оценочную деятельность в процессе приватизации и аренды госимущества, а также вести Госреестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности.

В случае принятия этого закона и подписания его Президентом, он вступит в силу на следующий день после его публикации в прессе.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров Украины сократил перечень документов, необходимых для получения лицензии на проведение работ по оценке земель. Соответствующее решение было закреплено постановлением правительства «О внесении изменений в пункт 32 перечня документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности». Постановление, в частности, предусматривает, что выписку из реестра оценщиков для получения указанной лицензии предоставлять не потребуется.