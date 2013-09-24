Президент назначил нового главу Госсельхозинспекции

Президент Украины Виктор Янукович назначил председателем Государственной инспекции сельского хозяйства (Госсельхозинспекции) Владислава Гончаренко.

Соответствующий указ Президента Украины от 24 сентября 2013 года обнародован на сайте главы государства.

До этого назначения Гончаренко возглавлял Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз).

Должность главы Госсельхозинспекции ранее занимал Николай Вашешников, который уволен указом Президента от 24 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. Вашешников стал главой Госсельхозинспекции в мае 2012 года. До этого он возглавлял департамент правовой и законопроектной работы Министерства аграрной политики и продовольствия.