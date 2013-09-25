Во Львовской области продолжается ликвидация последствий ненастья

В Самборе и Самборском районе Львовской области продолжается ликвидация последствий сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра свыше 25 м/с), которые наблюдались 23 сентября.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня по состоянию на 7.00 полностью возобновлено электроснабжение 7 населенных пунктов района и Самбора, порезано и убрано с улиц 130 поваленных деревьев, отремонтированы кровли на 13 домах и подготовлены к перекрытию 64 крыши (частных жилых домов – 25, объектов жилищно-коммунальной сферы – 13, социальной сферы – 10, частных предприятий – 16).

К работе привлечены 240 человек и 37 единиц техники. Ситуация находится под контролем Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.