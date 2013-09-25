Киев и Минск вернутся к вопросу создания корпорации по производству сельхозтехники

Астана. Украина и Беларусь намерены вернуться к обсуждению вопроса о создании транснациональной корпорации по производству сельскохозяйственной техники в Украине.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Николая Азарова и премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича.

«Договорились вернуться к проекту создания транснациональной корпорации по производству сложной сельхозтехники», - сказал Лукьяненко.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что переговоры планируется возобновить 7-8 октября в ходе официального визита Азарова в Беларусь. Лукьяненко также сообщил, что в ходе встречи было отмечено, что перспектива подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС увеличивает уровень успешности проекта в случае его реализации.

«Николай Азаров подчеркнул, что в складывающейся ситуации (перспективы подписания Соглашения об ассоциации ЗСТ и ЕС - УНИАН) проект приобретает новое звучание и новые возможности, поскольку производство товаров в Украине будет означать, что они получат беспошлинный доступ на европейский рынок. И нужно, и можно использовать эти конкурентные преимущества», - сообщил Лукьяненко.

Он также отметил, что в ходе встречи белорусская сторона проявила интерес к условиям подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом.

В свою очередь премьер-министр Беларуси, по словам Лукьяненко, подчеркнул, что на сегодняшний день не стоит давать поверхностных оценок результатам ожидаемого действия зоны свободной торговли Украины и ЕС, а необходимо провести детальный анализ условий торговли по каждой товарной позиции.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о том, что Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники. Ранее такое предприятие планировалось создать на базе ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Украина является важным торгово-экономическим партнером предприятий Министерства промышленности Беларуси. Взаимный товарооборот подведомственных предприятий с украинскими компаниями в 2012 году составил 829,3 млн долл. В первом квартале 2013 года взаимный товарооборот достиг 161,9 млн долл.