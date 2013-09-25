Депутаты хотят установить минимальный срок аренды сельхозземель на уровне 12 лет

Народные депутаты Олег Кулинич (фракция Партии регионов), Валерий Лунченко (ВО «Батькивщина») и Степан Ивахив (внефракционный) предлагают Верховной Раде установить минимальный срок аренды пашни и многолетних насаждений на уровне 12 лет.

Соответствующий законопроект №3316 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устойчивого использования земель сельскохозяйственного назначения» зарегистрирован 24 сентября.

Тест законопроекта к 11.00 25 сентября не был опубликован, однако, согласно сообщению Украинской аграрной ассоциации (УАА), при участии которой он был разработан, документ также предполагает использование исключительно денежной формы расчетов за аренду земли, сокращение условий договора аренды, а также введение публичности данных о пользователях на кадастровой карте.

Кроме того, депутаты предлагают заменить систему обязательного севооборота контролем за «почвоутомлением».

«Соблюдение севооборота не гарантирует сохранения плодородия почв, а установленные правительством методики не соответствуют современным технологиям выращивания культур. Контролируя севооборот, государство, по сути, навязывает аграриям, какие культуры им сеять, при этом ответственность перед владельцем земли не несет никто. Система, предлагаемая законопроектом №3316, – контроль «почвоутомления» – базируется на простом принципе: «в каком состоянии землю взял, в том и вернул», - цитирует пресс-служба УАА главу ассоциации Владимира Макара.

Таким образом, законопроект предлагает ввести обязательный, регулярный лабораторный анализ качества почв на основе государственных стандартов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил о том, что в ведомстве считают необходимым установить минимальный срок аренды земли сельскохозяйственного назначения на уровне 12-15 лет.

На сегодняшний день минимальный срок аренды сельхозземли в Украине законодательно не закреплен.