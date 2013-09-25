Экспортеров обяжут регистрировать поставку продукции на Аграрной бирже

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает обязать сельхозпроизводителей и продавцов заключать и регистрировать экспортные контракты на поставку аграрной продукции, которая является объектом государственного ценового регулирования (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и т.д.), на Аграрной бирже.

Соответствующая норма содержится в проекте постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией», опубликованном на сайте Минагропрода.

В министерстве считают, что реализация данного предложения позволит формировать общенациональные и региональные биржевые индикаторы и определять цены для налогообложения операций в сфере трансфертного ценообразования на внутреннем рынке и при внешнеэкономических операциях.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью является осуществление экспортного контроля перемещения сельскохозяйственной продукции через государственную границу и обеспечение ценовой стабильности на продукцию сельского хозяйства в стране.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 31 октября 2012 года принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции на Аграрной бирже и других товарных биржах, сертифицированных в установленном законодательством порядке.

Государственная аграрная биржа была создана в 2005 году с целью развития рынка сельскохозяйственной продукции.